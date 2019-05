Solidarietà in passerella per sostenere l'Hospice di Airuno

"La solidarietà sfila in passerella". La seconda edizione della manifestazione di moda e bellezza si terrà venerdì 31 maggio allo Stendhal Fitness Village di Oggiono, in accordo con l'associazione Fabio Sassi.

Il ricavato della sfilata verrà interamente devoluto a favore dell'hospice "Il Nespolo" di Airuno per l'installazione di una nuova caldaia. L'appuntamento è per le ore 21. Il prezzo del biglietto d'ingresso è 10 euro, con possibilità di prevendita.

Il giorno successivo, sabato 1° giugno, si terrà invece un importante convegno dedicato alle "Associazioni e attività economiche: quando la raccolta fondi diventa valore per la comunità". L'iniziativa è stata promossa in occasione dei 30 anni di fondazione della onlus Fabio Sassi e si svolgerà all'Auditorium di Merate a partire dalle ore 16.

Si parlerà in particolare di come gli attori del territorio possono collaborare attivamente per generare valore comune a partire dalla ricchezza e dal lavoro di ciascuno, con un focus su terzo settore e marketing sociale. Nell'occasione avrà luogo anche un intermezzo musicale proposto del coro Suono Antico e dalle Voci Bianche di Merate.