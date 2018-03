In occasione del 233° anniversario della nascita di Alessandro Manzoni, il 7 e il 14 marzo si terrà a Merate lo shooting fotografico: "Ritratti manzoniani in jeans".

"Lo shooting è aperto ai cittadini - spiegano gli organizzatori - con un particolare riferimento ai commercianti, che vogliano prestare il loro volto per interpretare i più celebri personaggi manzoniani in chiave assolutamente inedita" per un insolito matrimonio fra classico e moderno.