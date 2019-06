Giovedì riparte "Shopping di sera": animazione, cultura e musica per la "prima"

C’è grande attesa per l'avvio della diciottesima edizione di Shopping di Sera: giovedì 13 giugno i commercianti di Lecco torneranno ad aprire "fuori orario" per permettere a lecchesi e turisti di fare acquisiti sotto le stelle.

Il primo giovedì di negozi aperti per Shopping di Sera 2019 prevede diverse iniziative in centro Lecco. Dalle ore 21 Confcommercio Lecco con Gonfiabilandia offrirà animazioni per i bambini nelle vie del centro. Tre gli appuntamenti letterari della serata. Presso la Libreria Volante di via Bovara sarà ospite la scrittrice Alice Basso per presentare il suo romanzo giallo "Un caso speciale per la ghostwriter" (Garzanti), che vede ancora protagonista Vani Sarca. Presso la Libreria Cattaneo di via Roma spazio invece a Luca Perri, appassionato divulgatore scientifico che proporrà il suo "Errori galattici" (De Agostini), libro esilarante "che insegna a non aver paura di sbagliare", passato anche da Leggermente. Infine Ibs+Libraccio di via Cavour offrirà una serata culturale e divulgativa dal titolo "Carla Maria Maggi, pittrice lecchese" a cura di Giovanna Samà e Simona Bartolena.

Da segnalare anche due momenti musicali, sempre dalle ore 21: in piazzetta Isolago si esibirà il gruppo musicale "Stoppani in musica": l'appuntamento è a cura dei commercianti dell’Isolago; previsto invece il karaoke "Let's get to sing" con Fiore OG presso il bar Caffeina di via Roma.

Shopping di Sera 2019 è in programma per sette giovedì consecutivi dal 13 giugno al 25 luglio. Le locandine dell'edizione 2019 e i volantini che promuovono i negozi aderenti sono stati distribuiti negli scorsi giorni in centro Lecco e fanno già bella mostra in tante vetrine. Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (https://www.confcommerciolecco.it/eventi/shopping-di-sera-2019-si-parte-il-13-giugno/) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).

"Shopping di sera": gli esercizi aderenti

