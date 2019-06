"Shopping di sera" al secondo appuntamento: svago e intrattenimento al fianco dello shopping

Dopo la buona partenza di giovedì scorso, c’è grande attesa per giovedì 20 giugno, secondo appuntamento con Shopping di Sera, l’iniziativa promossa e coordinata da Confcommercio Lecco per favorire le aperture dalle ore 21 degli esercizi di Lecco. Anche quest'anno hanno aderito moltissimi commercianti del centro, dimostrando ancora una volta di credere in una proposta di qualità.

La serata prevede numerose iniziative, che consentiranno diverse opportunità di intrattenimento e svago da affiancare allo shopping nei negozi. Alle ore 20.30 doppio appuntamento alla Libreria Cattaneo di via Roma: per i bambini spazio all'illustratrice Richolly che presenterà il suo libro sui coniglietti, mentre per i più grandi ci sarà modo di ascoltare Silvia Goggi che racconterà "Come mangiare più sano". Dalle 21, per le strade del centro, Gonfiabilandia offrirà come settimana scorsa momenti di animazione rivolti in particolare ai bambini (proposta a cura di Confcommercio Lecco). In piazza Garibaldi sarà invece protagonista la Filarmonica G. Verdi con un concerto organizzato in collaborazione con il Comune di Lecco. In piazzetta Isolago, poi, tradizionale momento musicale, a cura dei commercianti dell’Isolago: "Real Anni '80" con Dario Oldani. Sempre alle ore 21, presso la Libreria Volante di via Bovara, sarà ospite lo scrittore Alberto Schiavone che presenterà il suo libro "Dolcissima abitudine" (Guanda). Torino, 2006. Piera, sessantaquattro anni, sta partecipando al funerale del suo ultimo cliente. Per gran parte della sua vita Piera Cavallero è stata Rosa, una prostituta. Ha avuto un figlio, che però non la conosce; ma Rosa negli anni non ha mai perso di vista questo figlio. L'ultimo appuntamento di giovedì 20 sarà alle ore 21.30, alla Libreria Ibs+Libraccio in via Cavour, con "Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie" (Einaudi Ragazzi) scritto da Elisa Binda e Mattia Perego (che saranno presenti in libreria). Una principessa con i genitori separati, una famiglia allargata di folletti, un elfo adottato da una coppia di orchi, un mostrino e la sua mamma single lavoratrice: dieci fiabe per raccontare ai bambini che tutte le famiglie sono magiche!

Shopping di Sera 2019 è in programma per sette giovedì consecutivi dal 13 giugno al 25 luglio. Le locandine dell'edizione 2019 e i volantini che promuovono i negozi aderenti fanno bella mostra in tante vetrine. Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (https://www.confcommerciolecco.it/eventi/shopping-di-sera-2019-si-parte-il-13-giugno/) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).

