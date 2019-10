Simone Moro a Barzanò

Per concludere in grande l'anno di celebrazioni per i 40 anni del Liceo Parini, l'alpinista e scrittore Simone Moro sarà lo special guest della festa, aperta a tutta la cittadinanza, che si terrà l'11 ottobre al Paolo VI di Barzanò.

Simone Moro, l’unico alpinista della storia ad avere raggiunto quattro cime di 8.000 metri in completa stagione invernale, ha ricevuto il "Pierre de Coubertin Fair Play Trophy" dall'Unesco il "David A. Sowles Award" dal segretario dell'Onu Kofi Annan e la Medaglia d'Oro al valor civile dal Presidente della Repubblica per il salvataggio estremo che ha operato sulla parete ovest del Lhotse (8.516 mt) in Nepal, da solo, con il buio, con un elevatissimo rischio di valanghe e senza ossigeno.

Laureato con 110 e lode in scienze motorie, Simone rappresenta sicuramente valori quali impegno, determinazione, allenamento e costanza, condivisi pienamente dal metodo educativo del Liceo G. Parini.

«Avere un sogno e dotarsi degli strumenti necessari perché esso possa essere realizzato passa attraverso la volontà di apprendere. A volte è la scuola, a volte siamo noi a non saperlo o volerlo fare. Sentirsi sempre degli studenti e mai dei professori è in ogni caso il segreto per non smettere mai di voler apprendere e capire che bisogna sapere per saper fare» commenta Moro.