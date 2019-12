Noto al grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione "Ballando con le stelle", Ettore Bassi è attore diplomato all'Accademia di recitazione di Torino e in teatro è impegnato in commedie classiche e brillanti.

Con "Il sindaco pescatore" affronta un racconto civile di grande intensità :ambientalista convinto e amato dai suoi concittadini. In una regione malata e straordinaria come la Campania, Angelo Vassallo era noto come il Sindaco Pescatore per il suo passato, per l'amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre ispirato.

Raccontiamo la sua opera di uomo semplice, onesto e lungimirante, attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti sul campo del Cilento nell'ottica del Bene Comune, compresa l'operazione Dieta Mediterranea diventata grazie a lui Patrimonio dell'Unesco, fino al suo tragico epilogo.

Modello di rigore e rispetto della legge con modi severi e fermi, la sua condotta esemplare gli permise di preservare la bellezza di uno dei luoghi più incantevoli del Cilento. E forse proprio per questo motivo la sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, fu ucciso in circostanze ancora oggetto di indagini da parte della magistratura.

Lo spettacolo si terrà giovedì 5 dicembre 2019 alle 20.45 a Spazio Teatro Invito.

"Il sindaco pescatore"

Tratto dall'omonimo libro di Dario Vassallo

testi di Edoardo Erba

regia Enrico Maria La Manna

con Ettore Bassi

Panart Produzioni

Informazioni

BOTTEGHINO STAGIONE TEATRALE 2019-20 TEATRO INVITO

Biglietto intero € 15

biglietto ridotto convenzioni* € 12

biglietto ridotto under 30 € 9

Concerti aperitivo e Sezione sport fuori abbonamento | posto unico € 9

Abbonamenti:

Stagione intera: 120€

Stagione ridotto convenzioni: 100€

stagione under 30: 70€

4 spettacoli a scelta intero: 50€

4 spettacoli a scelta ridotto convenzioni: 40€

4 spettacoli a scelta under 30: 30€

*Convenzioni: Soci Arci, soci Fita, allievi scuole di teatro convenzionate, iscritti Università della Terza Età 2019-20

INFO eCONTATTI:

La prenotazione è sempre consigliata: segreteria@teatroinvito.it | Prenotazioni telefoniche tel. 0341.1582439 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13)

Nei giorni di spettacolo il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30 per ritirare abbonamenti e biglietti.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita anche online sul sito Vivaticket.it