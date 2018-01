Skidays Decathlon Osnago: vieni a sciare con noi!

Vieni a sciare con noi!



Sabato 3 febbraio al Passo del Tonale

Ritrovo 6.30 nel parcheggio del negozio Decathlon di Osnago

Trasferimento in pullman gratuito

Skipass giornaliero da comprare in loco con sconto convenzionato 36€

Pranzo a carico del cliente

Ogni partecipante dovrà essere equipaggiato con sci, bastoncini, scarponi e casco.

Minori accompagnati



Come tutti i nostri eventi è obbligatorio avere la Carta Decathlon



Sul luogo sarà allestito il villaggio SkiTest collezione adulto Wedze 2017/2018 dove sarà possibile testare i prodotti.



Sacca omaggio a tutti i partecipanti



PER L'ISCRIZIONE CONTATTARE IL NEGOZIO AL NUMERO 0399280074