Corso di sommelier a Garbagnate Monastero

Ais (Associazione Italiana Sommelier) Lecco organizza dal 25 Settembre al 16 dicembre 2019 un corso di 1° livello aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del vino e alla professione di sommelier, 15 incontri che si svolgeranno presso l'hotel San Martino a Garbagnate Monastero durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di scoprire la cultura del vino in tutti i suoi aspetti: tecniche degustative, approfondimenti enologici, visite ad aziende vitivinicole. Non mancheranno anche focus dedicati alla birra e ai distillati.

«Figura molto ricercata»

«Si tratta di un'occasione aperta a tutti: a chi vuole coltivare la sua passione per il vino e l'enologia, ma anche a chi vuole intraprendere il percorso in un'ottica professionale. Quella del sommelier è una figura molto ricercata in un settore come quello dell'enogastronomia che sta vivendo un momento di grande attenzione, slancio e sviluppo, in Italia e ancor di più all'estero» commenta Rossella Ronzoni, delegata Ais per il territorio Lecco. «L'Associazione Italiana Sommelier, presente su tutto il territorio nazionale, si prefigge lo scopo di qualificare la figura professionale del sommelier e di valorizzare la cultura del vino, svolgendo attività di carattere didattico ed editoriale per diffondere la conoscenza e l'apprezzamento dei vini e delle altre bevande alcoliche. Ais Lombardia ha investito moltissimo nella didattica: offriamo percorsi professionalizzanti di alto livello e riconosciuti».

Il "Corso di qualificazione professionale per aspiranti sommelier", rivolto anche agli appassionati, è strutturato in tre livelli; 1° livello: si entra nell’affascinante mondo del vino attraverso incontri di Enologia e Viticoltura, si apprende la "Tecnica della Degustazione" nonché le "Funzioni del sommelier" dallo stile del servizio all'organizzazione della cantina, dalla scelta del bicchiere al rispetto della giusta temperatura di servizio. 2° livello: si approfondiscono le realtà dell'Enografia Nazionale e Internazionale, la geografia del Vino d'Italia e del mondo per una totale immersione nell'analisi sensoriale. 3° livello: tratta la "Metodologia dell'abbinamento cibo-vino" e attraverso l'assaggio delle diverse tipologie di vino e di molteplici preparazioni di piatti si completa il percorso per arrivare alla qualifica di sommelier. Al termine del terzo livello è previsto un esame finale; la prova è articolata in due giornate e verte a verificare la preparazione culturale e tecnicopratica dell'aspirante sommelier. I candidati che superano l’esame finale ricevono il Diploma di Sommelier.

Sempre all'interno del percorso didattico che Ais intende portare avanti non mancano le serate di approfondimento. Venerdì 4 ottobre 2019, Ais Lecco propone una prima grande serata - sempre presso l'hotel San Martino - un viaggio oltreoceano alla scoperta dei vini che arrivano "Dalla fine del mondo": una serata dedicata ai vini del Sud America con una carrellata di proposte di qualità provenienti da Cile, Argentina, Uruguay e con un'ultima grande sorpresa che porterà in Messico.