Spazio Teatro Invito - Stagione 2018/2019

L’apertura di un nuovo spazio per la cultura è sempre un’ottima notizia, soprattutto in un tempo nel quale sembra aver perso un po’ del suo appeal; sapere che in una sala lecchese, un po’ periferica e abbandonata per anni, si apre la terza Stagione ha quindi un che di magico.

«L’unica magia in cui crediamo è quella del teatro, abbiamo quindi lavorato per rendere la sala di via Foscolo 42 sempre più bella e accogliente e ci siamo impegnati per organizzare un Cartellone di grande levatura, L'Alta stagione, chiamando a raccolta artisti di primissimo piano quali Laura Curino, Renato Sarti, Ugo Dighero, Antonio Cornacchione, Giovanni Falzone. Tanto teatro, certo: presenteremo la nostra ultima produzione, Bartleby, e il remake del nostro Sogno di una notte di mezz’estate, sul palco si alterneranno Ricerca, Commedia e Narrazione. Vi sarà più spazio anche per la musica, variando tra i generi per incontrare sempre di più il favore del pubblico: jazz, classica, pop, lirica. Lanceremo poi due nuovi progetti che ci legano ancora di più alla nostra città: Territorio creativo darà spazio alle realtà artistiche del nostro territorio, offrendo loro quella ribalta che a Lecco non è mai stato facile trovare; Da cima a fondo intende invece approfondire la relazione tra spettacolo e Montagna, un elemento davvero identificativo per i lecchesi. Non mancheranno gli spettacoli per le scuole e, grazie alla collaborazione con Il cerchio tondo, gli spettacoli domenicali per famiglie. Inoltre, attraverso l’ormai rodata ‘joint venture’ tra Teatro Invito e Dinamo Culturale partirà il secondo ciclo di CineMinimo, che proporrà tutti i martedì sera i film più attuali e più belli. Insomma, a prescindere dalla collocazione nella mappa, siamo davvero il Centro!», spiega Luca Redaelli, Direttore Artistico.

I prezzi

TEATRO SERALE | a cura di Teatro Invito | Alta Stagione

Biglietto intero € 15

biglietto ridotto convenzioni* € 12

biglietto ridotto under 30 € 9

sezioni Territorio creativo e Da Cima a fondo fuori abbonamento | posto unico € 9

Abbonamento stagione intera € 150

abbonamento stagione intera ridotto convenzioni* € 130

abbonamento stagione intera under 30 € 90

Abbonamento 4 spettacoli a scelta intero € 50

Abbonamento 4 spettacoli a scelta ridotto convenzioni* € 40

Abbonamento 4 spettacoli a scelta under 30 € 30

*Convenzioni: Soci Arci 2018-19, soci Fita, soci CAI, allievi scuole di teatro e musica Il filo Teatro e Laboratorio Musicale

Gli spettatori avranno uno sconto del 10% presso la Taverna ai Poggi nelle sere di spettacolo.

Prenotazioni: segreteria@teatroinvito.it | tel. 0341.1582439 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13

Nei giorni di spettacolo il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30 per ritirare abbonamenti e biglietti.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45

RASSEGNA DOMENICALE PER FAMIGLIE | a cura di Il Cerchio Tondo | C’è spettacolo a teatro

Biglietto singolo adulti e bambini € 5

Abbonamento 4 spettacoli a scelta € 15

Inizio spettacoli ore 16

INFO E PRENOTAZIONI: ilcerchiotondo@libero.it | tel. 0341.702044 – 338 5940134

CINEMA | a cura di Associazione Dinamo Culturale | CineMinimo

Biglietto singolo € 5

Biglietto ridotto € 4 (Soci Arci)

Abbonamento 4 titoli a scelta € 15

Abbonamento bimestrale € 30

Inizio spettacoli ore 21

INFO: dinamoculturale@autistici.org | Matteo Marelli 349 5489602

Il programma

quando a che ora cosa 27/10/2018 20:45 LA LISTA

LAURA CURINO

Salvare l’arte: il capolavoro di Pasquale Rotondi 28/10/2018 16:00 IL BRUTTO BRUTTO ANATROCCOLO

PROSCENIO TEATRO

30/10/2018 21:00 HEREDITARY

Ari Aster

Le radici del male 06/11/2018 21:00 SULLA MIA PELLE

Alessio Cremonini

L'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi 09/11/2018 20:45 SUPERHERO

NICOLA BIZZARRI

Avventure da orfano 11/11/2018 16:00 COSE DA LUPI

ZANUBRIO MARIONETTES

13/11/2018 21:00 UN POSTO SICURO

Francesco Ghiaccio

20/11/2018 21:00 VISAGES VILLAGES

Agnès Varda

25/11/2018 16:00 ACCADUEO’

GIALLOMARE MINIMAL TEATRO

27/11/2018 21:00 L’AFFIDO

Xavier Legrand

Una storia di violenza 28/11/2018 20:45 BARTLEBY

TEATRO INVITO/TEATRO DELLA COOPERATIVA

04/12/2018 21:00 DUSTUR

Marco Santarelli

07/12/2018 20:45 ANOTHER CUP OF LEONARD

FEDERICO BARIO & BAND

11/12/2018 21:00 EX LIBRIS

Frederick Wiseman

The New York Public Library 14/12/2018 20:45 DONNE ALL’OPERA

QUINTETTO SPIRABILIA

Arie d'opera, sinfonie e lirica americana 16/12/2018 16:00 ALBERO DI NATALE E ALTRE STORIE –

CERCHIO TONDO

18/12/2018 21:00 STILL RECORDING

Saeed Al Batal e Diath Ayoub

06/01/2019 16:00 LA BEFANA VIEN DI NOTTE…

TEATRO PROVA

11/01/2019 20:45 …MA MAI NESSUNO LA BACIÒ SULLA BOCCA

UGO DIGHERO | Teatro dell'Ortica

infausto destino della bella addormentata 18/01/2019 20:45 I TESORI DELLA DOL



Documentario sulla Dorsale Orobica Lecchese 19/01/2019 20:45 NELL’OMBRA DELLA LUNA

ASSOCIAZIONE TAIKO

20/01/2019 16:00 CAPPUCCETTI MATTI

PANDEMONIUM TEATRO

26/01/2019 20:45 LO SGUARDO DALL’ALTO

LUCA RADAELLI e RUGGERO MELES

01/02/2019 20:45 AMORE D’AUTORE

MARCO BELCASTRO, ALBERTO BONACINA e VITTORIO LIBERTI

03/02/2019 16:00 GIANGATTO E LA STREGA GIUSEPPINA

TEATRO INVITO

08/02/2019 20:45 CARTA CANTA

MANUEL FERREIRA e MAX LATRONICO

Parole e musica per una nuova cittadinanza 15/02/2019 20:45 SPIRITUAL

ALESSANDRO CASTELLI e RUDY FANTIN con SOL QUAIR

17/02/2019 16:00 ROCLO’- IL CIRCO SEGRETO DEGLI OGGETTI ABBANDONATI

COMPAGNIA CLAUDIO E CONSUELO

22/02/2019 20:45 DANTE, INFERNO

CORRADO D'ELIA

01/03/2019 20:45 NOI SIAMO VOI. VOTATEVI!

ANTONIO CORNACCHIONE e SERGIO SGRILLI

03/03/2019 16:00 LE PERIPEZIE DI ARLECCHINO NATO AFFAMATO

ORTOTEATRO

15/03/2018 20:45 MODUS OPERANDI

GIOVANNI FALZONE/ALESSANDRO ROSSI duo

22/03/2019 20:45 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ’ESTATE

TEATO INVITO

30/03/2019 20:45 MELANCOLÌA

GIORGIO PESENTI e NICHOLAS ROCCA

due melologhi spagnoli 06/04/2019 20:45 IO SONO. SOLO. AMLETO

MARCO CACCIOLA | Residenza I.Dra | InBalia

13/04/2019 20:45 LA MUSICA AL TEMPO DI RENZO E LUCIA

ENSEMBLE BAROCCO

04/05/2019 20:45 LA STORIA DI MARCO CAVALLO

TEATRO DELLE SELVE

Gallery