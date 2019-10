La stagione teatrale 2019/20 di Spazio Teatro Invito

Inizia venerdì 18 ottobre alle 20.45, con lo spettacolo "Big Bang" di e con Lucilla Giagnoni, la nuova stagione di Spazio Teatro Invito. Per la rassegna 2019/20 sono in programma dodici appuntamenti fino al 24 aprile 2020, mentre a novembre avranno inizio i Concerti aperitivo e il 1° febbraio 2020 gli eventi dedicati allo sport.

Tutte le indicazioni utili

Prenotazioni

segreteria@teatroinvito.it | tel. 0341.1582439 - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13

Nei giorni di spettacolo il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45

I biglietti sono acquistabili on line. Niente più code al botteghino: registratevi su vivaticket e acquistate i vostri posti: in teatro troverete un apposito banco per il solo ritiro dei biglietti.

TEATRO SERALE | a cura di Teatro Invito

Biglietto intero € 15

biglietto ridotto convenzioni* € 12

biglietto ridotto under 30 € 9

Le sezioni Lo sport è spettacolo e Concerti aperitivo sono fuori abbonamento: posto unico € 9 | film € 5

Abbonamento Teatro serale intero – € 120 (nr. 10 spettacoli)

Abbonamento Teatro serale ridotto convenzioni* – € 100

Abbonamento Teatro serale under 30 – € 70

Abbonamento 4 spettacoli a scelta intero € 50

Abbonamento 4 spettacoli a scelta ridotto convenzioni* € 40

Abbonamento 4 spettacoli a scelta under 30 € 30

*Convenzioni: Soci Arci, soci Fita, allievi scuole di teatro e musica Il filo Teatro e Laboratorio Musicale, iscritti ai corsi dell'Università Terza età, Ass. Volontari Pensionati Lecchesi