"Bartleby" di Melville a Spazio Teatro Invito

A Spazio Teatro Invito appuntamento con Alta Stagione 2018/2019. Il 28, 29 e 30 novembre 2018 alle ore 20.45 verrà messa in scena "Bartleby", traduzione di Luca Radaelli, con Luca Radaelli e Gabriele Vollaro,regia e scenografia Renato Sarti,musiche Carlo Boccadoro. Una cooproduzione Teatro Invito/ Teatro della Cooperativa.

La grande letteratura in un racconto d'autore portato sulla scena: Herman Melville racconta l'opposizione al modo pragmatico e positivista del primo capitalismo. Una narrazione sul filo dell'ironia, che ci prende per mano e ci conduce su un sentiero sempre più stretto, alla fine del quale ci ritroveremo sull'orlo di un abisso. Perché Bartleby è l'umanità intera. Salvare Bartleby è l'impresa dell'uomo, anche se lui forse "preferirebbe di no".

«Il personaggio dell’avvocato, interpretato efficacemente da Luca Radaelli, incarna la parola stessa del romanzo, la sua vocalità batte con convinzione come se pigiasse i tasti di una lettera 22, in preda a un'ispirazione frenetica incontenibile» spiega Danilo Caravà di MilanoTeatri.it.