Spettacolo "Sporco Negro" a Spazio Teatro Invito

Appuntamento a Spazio Teatro Invito con "Sporco Negro", spettacolo a cura di Kronoteatro, sabato 9 novembre alle ore 20.45. A spiegare di cosa si tratta, e del perché di un titolo così provocatorio, sono gli organizzatori.

«Vogliamo mettere completamente a nudo, a nervi scoperti, senza nessun riguardo verso il politically correct tutti i pregiudizi, le paure, i pensieri xenofobi che nutriamo nei confronti del diverso. Ci focalizziamo su uno dei "diversi" più osteggiati: il migrante di colore, il negro. Sul palco ce ne saranno due, insieme al piccolo e frustrato bianco. Si mette alla berlina quella parte di noi che relega, più o meno consapevolmente, il negro nell'immaginario da bar. Non siamo razzisti, ma la battuta razzista ci fa ridere e non c'è nulla di male. Ridiamo amaramente di noi, certi di essere distanti da quel modo di pensare, da quella visione. Ma davvero è così?»

I prezzi

BOTTEGHINO STAGIONE TEATRALE 2019-20 TEATRO INVITO

Biglietto intero € 15

biglietto ridotto convenzioni* € 12

biglietto ridotto under 30 € 9

Concerti aperitivo e Sezione sport fuori abbonamento | posto unico € 9

Abbonamenti:

Stagione intera: 120€

Stagione ridotto convenzioni: 100€

stagione under 30: 70€

4 spettacoli a scelta intero: 50€

4 spettacoli a scelta ridotto convenzioni: 40€

4 spettacoli a scelta under 30: 30€

*Convenzioni: Soci Arci, soci Fita, allievi scuole di teatro convenzionate, iscritti Università della Terza

Età 2019-20.

I biglietti sono in vendita anche online sul sito Vivaticket.it.