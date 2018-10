Stagione teatrale 2018/2019

Inaugura a novembre la stagione teatrale del Comune di Lecco che proporrà spettacoli di prosa, concerti di musica classica e operetta.

Le rappresentazioni si terranno su tre palcoscenici differenti della città: il Cineteatro Palladium, il Teatro Cenacolo Francescano e l’Auditorium Casa dell’Economia.

Lo spettacolo di apertura sarà martedì 6 novembre alle 21 al Palladium con “Il ritorno di Casanova” di Arthur Schnitzler con il grande ritorno a Lecco di Sandro Lombardi e Alessandro Marini e la regia di Federico Tiezzi, proseguirà poi il 20 novembre con “Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles” di e con Paolo Rossi; la stagione teatrale terminerà il 27 marzo con “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare per la regia di Serena Sinigaglia.

Al Teatro Cenacolo Francescano sarà di scena l’operetta con tre spettacoli il pomeriggio alle 16: il primo il 15 dicembre con il musical di Broadway e capolavoro di Cole Porter “Kiss me, Kate” della Compagnia Corrado Abbati, il 12 gennaio “Il paese dei campanelli” con l’Orchestra Sinfonica di Lecco e la regia di Roberto Lopane e il 16 febbraio “Scugnizza” con la regia di Corrado Abbati.

Palcoscenico privilegiato per la musica classica sarà invece l’Auditorium Casa dell’Economia che ospiterà i concerti de I solisti de LaVerdi il 28 novembre, la Missa Omnium Sanctorum di J.D. Zelenka il 12 dicembre, le Colonne sonore eseguite dal Quintetto di Ottoni de LaVerdi il 2 febbraio e il concerto dell’orchestra LaVerdi Barocca diretta da Ruben Jais, il 22 marzo, dedicato ad Antonio Vivaldi, con la Sinfonia al Santo Sepolcro e il Concerto Grosso op.3 n.11 e Giovanni Battista Pergolesi con il suo Stabat Mater.

Anche quest’anno il Teatro della Società continua la sua attività con la proposta “Il Teatro della Società è in città”. Quattro rassegne che verranno portate in scena sui palcoscenici delle sale più rappresentative del nostro territorio a dimostrazione che, nonostante la chiusura temporanea per lavori del nostro teatro, la cultura e gli spettacoli continuano in città con un’offerta parzialmente rinnovata: la prosa sarà interamente realizzata al Cineteatro Palladium in due rassegne che miscelano al loro interno spettacoli d’autore e d’attore; l’operetta troverà spazio al Cenacolo Francescano e la musica classica all’Auditorium Casa dell’Economia, gentilmente messo a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio di Lecco. Queste rassegne completano l’offerta già avviata con gli spettacoli “La cultura per il sociale” con una programmazione a 360° destinata a tutti i tipi di pubblico.