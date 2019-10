Stand informativo per la sicurezza con l'Ordine degli architetti

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco (nella foto la sede) informa che, nell'ambito della "Settimana nazionale della Protezione", il Gruppo Protezione Civile dell'Oaapc di Lecco organizza uno Stand informativo domenica 20 Ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

L'iniziativa ha il preciso scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e la necessità di intervenire sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantire maggiore sicurezza.

Presente la Protezione civile

Lo stand, organizzato all'angolo tra piazza Garibaldi e via Cavour, sarà presidiato continuativamente dai colleghi del Gruppo Protezione Civile, i quali si renderanno disponibili anche a spiegare ai cittadini le modalità ed i diritti di accesso agli incentivi fiscali attualmente in vigore per facilitare la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Il tema della messa in sicurezza degli edifici e il relativo "adeguamento sismico" è di assoluta attualità anche nella Regione Lombardia: infatti molti ignorano che non esistono zone a "rischio sismico zero". Pertanto, questa consapevolezza, unita all’informazione preventiva, costituiscono il primo e fondamentale passo di approfondimento su una materia che riguarda tutti i cittadini.