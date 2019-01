Stefano Marelli: musica col vignaiolo all'Arci La.Lo.Co. di Osnago

L'Arci La. Lo. Co. di Osnago, in Provincia di Lecco, propone l'evento "A cena col vignaiolo" domani sera, 26 gennaio, dalle 20.30, con la musica del cantautore Stefano Marelli. In attesa dell'evento primaverile DeguStation, l'Arci ha organizzato 4 appuntamenti con alcuni dei vignaioli protagonisti delle scorse edizioni. Domani sarà la volta del cantautore Stefano Marelli, che alla fine della degustazione proporrà alcune canzoni tratte dal suo primo progetto edito come solista "Facile o felice" (OrangeHomeRecords) e altri brani inediti che andranno a comporre il nuovo album.



Una laurea in Architettura a Genova, 4 album realizzati con i Finisterre, prog band genovese, un disco solista, Facile O Felice, pubblicato nel 2013 e dodici anni, dodici vendemmie da vignaiolo sui Colli Tortonesi. Il percorso verso la felicità per Marelli vede un netto cambio di rotta, un grande amore, i figli, l'abbandono del mestiere di architetto, il lavoro in vigna e il godimento estremo delle cose conquistate a fatica. Col sorriso sulle labbra e il ritmo nelle gambe.



Info e prenotazioni:

3286449497 - 3207940183

saporecritico@arcilaloco.org

tessera arci 2018/2019