La stella di Natale al Planetario di Lecco

La magia della stella di Natale al Planetario. Uno dei più affascinanti misteri della storia sarà al centro della nutrita serie di appuntamenti messa in calendario nella bellissima struttura di Palazzo Belgiojoso.

Dopo il debutto con tutto esaurito del 16 dicembre, la proiezione verrà replicata nelle seguenti date e orari: venerdì 21 dicembre alle ore 21, e poi domenica 23, mercoledì 26, domenica 30 e lunedì 31 dicembre alle ore 16, e, nel nuovo anno, martedì 1 e domenica 6 gennaio sempre alle ore 16.

Quale astro o fenomeno celeste può essere quello descritto da Matteo nel Vangelo? O si tratta semplicemente di un'invenzione letteraria, di un’immagine poetica e simbolica? La storia può darci qualche indizio, ma molto di più, in questo caso, può fare l'astronomia contemporanea aiutata dai mezzi tecnici e dalle conoscenze di oggi. Molto, ma non tutto, perché il mistero non verrà probabilmente mai chiarito del tutto.

Il Planetario ha la possibilità di ricreare magicamente il cielo di Betlemme all'epoca della nascita di Gesù. Quale suggestione più grande si può chiedere? L’ingresso intero costa 6 euro, il ridotto 4.

C'è anche un'altra possibilità: acquistare al Planetario i biglietti da regalare ad amici e parenti, utilizzabili non solo per la Stella di Natale ma anche per tutte le proiezioni del venerdì, del sabato e della domenica per tutto il 2019. Per ogni dettaglio si può chiamare il 328 8985316.