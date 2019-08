10^ Stracada

Corsa a passo libero non competitiva



Domenica 15 settembre 2019.

Ritrovo ore 8.30.

Stazione di Airuno (LC). Via Pizzagalli Magno.



Corsa aperta a tutti da Airuno fino alla frazione collinare di Aizurro, lunga 10 Km circa.



Promossa dalle associazioni: ASD Olimpiagrenta, USO Airuno, Pro Loco Airuno in collaborazione con l’ASD Lionsport e patrocinata dal Comune di Airuno.



Iscrizioni presso l’InfoPoint il giorno stesso dalle 8.00 alle 9.00.

• ADULTI: 5€ • UNDER 14/OVER 70: 3€



A seguire, verso le 12.30 presso la Stazione di Airuno, “Pranzo dello Sportivo”. Prenotazioni nei punti indicati oppure il giorno stesso presso l’InfoPoint.



La gara si svolgerà in qualsiasi condizioni meteo. Se piove, munitevi di k-way!



Premiazioni per tutti verso le ore 11.30. Coppe per le prime tre posizioni e targhe per altre tipologie di premiazione.