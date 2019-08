Festival Gnocco Fritto & Emilia Romagna

Torna sul lago di Como, sponda lecchese, precisamente a Dervio (LC) il Festival dello Gnocco Fritto e dell'Emilia Romagna.

Per la prima volta un festival che racchiude i sapori di una terra ricca di profumi e sapori come l'Emilia Romagna.

Farà da padrone lo gnocco fritto accompagnato con i salumi e formaggi del territorio, ma non solo. Troverete tigelle, ravioli di pasta fresca, anolini e tantissimi altri prodotti che questa terra ci regala.

Appuntamento a Dervio dal 9 al 11. Ingresso gratuito.