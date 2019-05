Street Food Festival a Colico

Tutti sul lungolago per gustarsi un weekend all'insegna dello Street food. Da venerdì 31 maggio fino a domenica 2 giugno Colico tornerà a ospitare "Sapori d'Europa", fortunata e attesissima rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana ed europea (con graditi ospiti sudamericani), organizzata dalla Pro Loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e con il patrocinio del Comune di Colico.

Sarà un weekend tutto da gustare, con il "cibo da strada" assoluto protagonista: dalla paella spagnola alle crepes e ai dolci olandesi, dalle specialità messicane alla gastronomia greca, fino alla cucina tedesca con wurstel, stinco e birra, senza dimenticare le prelibate carni argentine. Anche l'enogastronomia italiana sarà rappresentata con una ricca selezione di specialità provenienti da molte regioni italiane: arrosticini abruzzesi, norcineria umbra, focacce liguri, panzerotti pugliesi, brezen farciti del Sudtirolo, specialità siciliane.

Attenzione particolare sarà riservata ai prodotti tipici e a km 0, con alcuni stand di produttori locali già molto apprezzati nelle scorse edizioni. Sarà possibile degustare i prodotti direttamente sul posto; saranno infatti predisposti tavolini e piccole strutture dove ci si potrà fermare per consumare un assaggio in compagnia, godendo di una vista mozzafiato.

«Buon cibo in una cornice spettacolare»

«Lo Street food a Colico piace sempre di più, perché permette di gustare tante specialità in una cornice spettacolare - aggiunge Giulio Zambelli, vicepresidente di Confesercenti Bergamo - Lo splendido lungolago è lo scenario ideale per godersi una vera festa all'aperto, in compagnia e in pieno relax. Anche quest'anno non mancheranno le novità, tutte da assaggiare. Non resta che augurare buon appetito a tutti».

«Si tratta di un evento molto importante perché ci dà la possibilità di farci conoscere ulteriormente. Sarà una grande festa per tutti, ci aspettiamo che arrivino tanti turisti. Speriamo nel bel tempo, le previsioni sono incoraggianti. Sono sicuro che sarà il solito grande successo» aggiunge il presidente della Pro Loco Tullio Cristini.

