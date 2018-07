Street food, musica, giochi e spettacoli: tutto pronto per la "Notte sul lago"

Ultimi preparativi per la grande “Notte sul lago”. Grazie all’impegno delle associazioni del paese - e al sostegno dell’Amministrazione comunale - Vercurago vivrà una serata ricca di eventi, iniziative, degustazioni, giochi e spettacoli per tutte le età. L’appuntamento è per sabato 14 luglio a partire dalle 18, quando il lungolago Aldo Moro si colorerà a festa.

Per quanto riguarda il “Food” spazio alle specialità del lago, a tante golosità, allo street food con birra e drink. In programma anche un’avvincente sfilata di moda e tanta musica con ben quattro postazioni, dj set ed esibizioni live. Queste le associazioni che hanno voluto lavorare insieme e mobilitarsi per questa coinvolgente notte bianca targata Vercurago: Pro loco, Gev Lumaca, oratorio San Giovanni Bosco, alpini, Avis e Aido Vercurago, associazione culturale Vercurago Futura, Gli Amici di Chiara, Canoa Kajak ’90, Moto Club Vercurago, Centro Coordinamento Radio Soccorso. Prezioso anche il sostegno di tre attività vercuraghesi: Chiringuito, Boomerang e Meelting Pot.

I promotori della “Notte sul lago” invitano tutti a partecipare, e per l’occasione hanno preparato un’apposita cartina nella quale vengono illustrate le numerose attrazioni, bancarelle e postazioni aperte al pubblico - ben 41 in totale - tra le quali non mancheranno quelle dedicate allo sport e al ballo, dalla parete di arrampicata allo zumba, solo per fare alcuni esempi. Un ricco menù impreziosito anche dalla presenza degli artisti di strada, dall’esposizione di moto da competizione e dal Vespa Club. Appuntamento dunque a sabato sera 14 luglio.