Summer Skill Camp Estate 2020

Csv Monza Lecco Sondrio, Arci Lecco Sondrio e Creda-Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale onlus promuovono per l'estate 2020 due "Summer skill Camp" a Lecco e a Monza alle scoperta delle abilità e potenzialità dei giovani, fra teatro sociale, land art e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. L'iniziativa si colloca nell'ambito della promozione alla salute e prevenzione alle dipendenze e non prevede alcun costo per le famiglie perché finanziata da fondi specifici (Pinao Gap) dell'Agenzia Territoriale per la Salute di Monza e Lecco (Ats).

Iscrizioni

I campi sono riservati ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 16 anni residenti nelle province di Lecco e di Monza e Brianza per un totale complessivo di 30 posti (15 per campo). A ogni partecipante verrà dato un kit composto da una mascherina del campo, 1 t-shirt e 1 sacca termica. Il campo di Lecco si terrà dal 29 giugno al 3 luglio e avrà come postazione base la sede di Arci in via Cesare Cantù 18, a Lecco. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 0341 365580 o scrivere a segreteria@arcileccosondrio. Il campo di Monza si terrà dal 13 al 17 luglio presso la Cascina Mulini Asciutti del Parco di Monza. Per informazioni su Monza va compilato un apposito modulo che si può scaricare dal sito monza.csvlombardia.it. Le iscrizioni chiuderanno 4 giorni prima dell'inizio di ciascun campo.

Il progetto

Il Camp nasce per offrire occasioni di confronto e condivisione per giovani e famiglie rispetto all'analisi e alla gestione di limiti e risorse individuali stimolando la ricerca di esperienze significative per sé, per lo sviluppo e il rafforzamento delle proprie competenze. Le competenze sono viste come mezzo per l'elaborazione di strumenti personali efficaci per un approccio più consapevole rispetto alle problematiche relative alle dipendenze (gioco d'azzardo, Internet, sostanze). La valorizzazione di abilità e capacità, a volte solo latenti, consente di innescare un comportamento più versatile e positivo, grazie al quale diventa possibile affrontare in modo più efficace le criticità a cui generalmente si è più esposti durante la fase adolescenziale, in un'ottica di prevenzione a più livelli. Lo sviluppo di life skill (letteralmente competenze di vita) può infatti aiutare a tradurre le relazioni, i legami, in risorse utili da utilizzare nei contesti scolastici, nei percorsi professionalizzanti e conseguentemente in ambito sociale e familiare. Per non trascurare quest'ultimo aspetto, è prevista una modalità di coinvolgimento (a distanza) anche delle famiglie nel processo e nella elaborazione del percorso che faranno i giovani.

Summer Skill Camp di Lecco

Dal 29 giugno al 3 luglio, sede di Arci Lecco

Le tecniche utilizzate saranno principalmente legate al training dell'attore e alle attivazioni provenienti dal Teatro Sociale. Si parte dall'idea che ognuno è in grado di fare teatro e che esso rappresenta un luogo protetto, di sperimentazione, dove l’assenza di giudizio e l'aspetto ludico prevalgono sulle insicurezze e le paure. Attraverso il teatro e il confronto con il gruppo si lavorerà sulla narrazione dei vissuti, dei propri immaginari, sulla loro rielaborazione creativa e sull'apprendimento di nuove abilità. Le giornate saranno caratterizzate da escursioni sul territorio, attività sportive, laboratori di storytelling attraverso l'elaborazione di materiali audio-video e social. L'orario sarà dalle 10 alle 16.30 (ma potrebbe variare in base all'attività prevista per la giornata). Pranzo al sacco.

Summer Skill Camp di Monza

Dal 13 luglio al 17 luglio, sede di Creda, Cascina Mulini Asciutti

Durante il campo i partecipanti potranno sperimentarsi e mettersi in gioco in azioni volte a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della Cascina Mulini Asciutti, con attività di miglioramento degli spazi e la realizzazione di alcune opere di land art che saranno visitabili in autonomia per tutta l'estate dai frequentatori e visitatori del Parco di Monza. Far emergere e valorizzare le risorse personali dei ragazzi e delle ragazze partecipanti in termini di abilità, interessi e predisposizioni, rafforzando la consapevolezza, l'autostima e il senso di auto efficienza e di riuscita in compiti adeguati alle potenzialità di ciascuno. L'esperienza farà leva sul promuovere la creatività e la propensione a costruire, produrre, creare. L'orario sarà dalle 9.30 alle 17. Pranzo al sacco.