Svalvolatoso day in ricordo di Andrea

Il Motoclub Svalvolatoso ha organizzato il primo motorparty in memoria di Andrea "Tosone" Maltese, giovane valmadrerese scomparso domenica 30 settembre 2018 in un tragico incidente stradale. Appuntamento presso la Piazza del Mercato di Valmadrera dalle ore 12:00 fino alla mezzanotte del 22 giugno.

L'evento è organizzato in collaborazione con mercato agricolo Valmadrera, che fornirà il servizio ristoro con i suoi piatti esclusivamente prodotti e cucinati da loro; Whisky&Soda il quale fornirà servizio bar dove sarà possibile bere un drink, ottima birra e gustare un buon aperitivo fatto con amore e cura da Marco Valsecchi e il suo staff; Herba Monstrum Brewery dove potrai assaporare un'ottima birra artigianale che Marco Mantella produce con tanta passione e ricerca della perfezione giorno dopo giorno; Oasi bar gelateria con i gelati creati da Martin Ins per i piccoli ma anche per i più golosi.

Spettacoli di trial freestyle con la partecipazione di Emanuel Angius dei Pirate Troop Freestyle Events

15.30 - 18.30 - 20.30.



Zumba alle 14.30 per un'ora in compagnia di fatica ma anche di sano divertimento.



Ad accompagnare musicalmente la giornata ci saranno I Parrucconi, Carletto Vassena&Massimiliano Rusconi, Ray Accardi dei GAS.



Un pensiero anche ai più piccoli appassionati delle due ruote: i minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni potranno iscriversi in loco per una scuola di moto.