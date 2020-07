Funk Stuff: disco 70/80 a La Barrique

Serata all you can eat di tacos a La Barrique, club house sita all'interno del Tennis Club Lecco.

Appuntamento venerdì 17 luglio dalle ore 21.30. Nel menu:

tacos di manzo classico

tacos pollo guacamole e salsa yogurt

tacos con maiale sfilacciato ed erba cipollina

Il costo è di 25 euro comprensivo di acqua, una birra o bicchiere di vino o bibita.

Dalle 21.30 musica dal vivo con i Funk Stuff Band, disco anni '70/'80.

Gli organizzatori comunicano che è necessaria la prenotazione causa posti limitati.