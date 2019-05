Andrea Tarabbia ospite de La Libreria Volante a Lecco

Andrea Tarabbia ospite de La Libreria Volante di Lecco per presentare il suo ultimo romanzo: "Madrigale senza suono". Dopo aver accolto, lo scorso lunedì 20 maggio, il giallista Alessandro Robecchi, la libreria di via Bovara si prepara per un altro, importante, appuntamento: atteso per sabato 25 maggio alle 18, infatti, il "Carrère italiano", nel 2016 vincitore del Premio Manzoni per il Romanzo storico con "Il giardino delle mosche" e alle prese, questa volta, con un personaggio misterioso e poliedrico come Carlo Gesualdo da Venosa.

Edito da Bollati Boringhieri editore, "Madrigale senza suono" è un romanzo che conduce il lettore a cavallo tra Cinque e Seicento, che parte da fatti storici e che ha per protagonista Gesualdo da Venosa, principe madrigalista costretto dalle convenzioni del tempo ad assassinare la moglie per vendicare onore e tradimento. Un atto efferato, forte e crudo, dal quale scaturirà, però, il genio artistico di Gesualdo: «è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia - si legge nella presentazione del romanzo - intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio».