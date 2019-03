Fandango! Concerto di chitarra classica a Villa Gomes

Un programma coinvolgente, dominato dai suoni e dai colori della Spagna, quello in scena giovedì 14 marzo a partire dalle 18 a Villa Gomes nell'ambito del progetto Musica Totale 2019, organizzato dal Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli in collaborazione con il Festival Jazz.

Protagonista della serata sarà la chitarrista Tarcisia Bonacina, che impagina un viaggio nella musica europea lungo un secolo di melodie originali per chitarra dall’Ottocento al Novecento. Dalla romantica Elegie di Johann Kaspar Mertz si passa alla tipica ricreazione colta di una delle più tipiche danze spagnole con il "Fandango variado" di Dionisio Aguado, grande chitarrista dell'Ottocento, ammirato da Paganini e Rossini. Con un salto cronologico si entra nel pieno del XX secolo: la "Fantasia Sevillana" di Joaquim Turina (morto nel 1949), tipico esempio dell'assimilazione del patrimonio musicale popolare nel linguaggio del primo Novecento influenzato dai maestri francesi. Assai diverso è l'approccio allo strumento del compositore svizzero Frank Martin, che intorno al 1933 scrive "Quarte pièces brèves" per chitarra sottoponendo il linguaggio tradizionale a un cromatismo accentuato e, nel pezzo finale, cimentandosi per la prima volta con la tecnica dodecafonica vera e propria. Il concerto si conclude con la brillante Sonata "Omaggio a Boccherini" scritta nel 1934 da Mario Castelnuovo Tedesco, uno dei compositori novecenteschi che più si sono dedicati alla chitarra.

L'ingresso al concerto è libero, per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0341 422782 dalle 14.30 alle 18 o scrivere a info@civicalecco.org.