Con "Tremotino" prosegue la rassegna al Palladium

Prosegue "Incontri favolosi", la nuova rassegna di favole per piccoli grandi alla scoperta del teatro organizzata dalla Compagnia del Domani al Palladium di Lecco. Spettacoli adatti dai 3 ai 99 anni.

Sabato 16 marzo alle 16 al Palladium andrà in scena "Tremotino".

La trama

La povera Elga per un fraintendimento verrà costretta a trasformare la paglia in oro, per proteggere la vita di suo padre e la sua libertà. In mancanza di questa capacità, l’incontro con Tremotino la salverà, ma non è tutto oro quello che luccica! Sarà la sua determinazione a vincere contro le minacce del folletto birbantello di nome Tremotino!

Chi è Tremotino?

Sabato 30 marzo appuntamento invece con "Alice nel paese delle meraviglie".