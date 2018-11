Teatro per bambini: "Cose da lupi" a Spazio Teatro Invito

Prosegue la rassegna teatrale domenicale per bambini e famiglie "C'è spettacolo a teatro" a Spazio Teatro Invito. L'11 novembre alle ore 16 toccherà a "Cose da lupi" della Compagnia Zanubrio Marionettes, spettacolo d'animazione a vista, teatro d'oggetti. L'età consigliata per il pubblico è dai quattro anni in su.

Evocando semplici azioni quotidiane si narrano le storie con l'aiuto di oggetti di uso domestico sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche, innovative e divertenti.

Il costo del biglietto unico è 5 euro, abbonamento 15 euro e quattro ingressi. La biglietteria aprirà alle ore 15 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni

ilcerchiotondo@libero.it

Tel. 0341 702044

Cell. 338 59.40.134

www.ilcerchiotondo.it

La prenotazione rimane valida fino alle h.15.45. Prevendita dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 a Spazio Teatro Invito. L'abbonato, informano gli organizzatori, può fare sapere in anticipo lo spettacolo per trovare il biglietto già stampato.