"CineMinimo" a Spazio Teato Invito

Spazio Teatro Invito ha reso noto il programma di "CineMinimo" per i mesi di novembre e dicembre. Si parte martedì 30 ottobre con "Hereditary - Le radici del male", per concludere "Stille recording" in calendario martedì 18 dicembre.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21. Spazio Teatro Invito è in Via Ugo Foscolo 42, www.teatroinvito.it.