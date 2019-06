Teatro manzoniano al Castello dell'Innominato

Non poteva esserci location migliore di quella scelta dall'associazione "Splendor del vero" per portare in scena lo show teatrale ispirato ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, e in particolare alla conversione dell'Innominato.

Sarà infatti la Rocca di San Girolamo, sulle alture di Vercurago, ad ospitare la rappresentazione dal titolo "Così dicendo, stese le braccia al collo dell'Innominato..." in programma domenica 30 giugno alle ore 19.30. La regia è curata da Luisa Oneto, la drammaturgia è firmata da Mattia De Rinaldis con le composizioni più famose di Bach, Schubert e Vivaldi. Questi i musicisti e gli attori coinvolti: Michela Natalia Carù (violino), Aurora Scarpolini (arpa), Selene Scarpolini (danzatrice), Michele Rinaldi (viola), Lucina Scarpolini (soprano), Margherita Rinaldi (voce bianca) e Hubert Stergacic (narratore).

L'iniziativa è promossa dall'associazione Amici Beato Serafino Morazzone e dalla Comunità pastorale di Chiuso e Maggianico. La Rocca è raggiungibile con mulattiera e sentiero pedonale dalla località San Girolamo (Somasca) e dal rione di Chiuso, con possibilità di arrivo anche con auto 4X4.