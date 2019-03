Pinocchio scomposto al Jolly di Olginate

È tutto pronto a Olginate per lo spettacolo "Pinocchio Scomposto", rivistazione semiseria di un classico per bambini per far riflettere gli adulti. Si tratta di una produzione dell'associazione "Tramm" nata dall’incontro tra la grande passione di un gruppo di mamme olginatesi e la regia di Matteo Polvara. Gli attori in scena riporteranno in vita il grande classico Pinocchio per uno spettacolo fresco e brioso, ricco di novità rispetto alla celebre fiaba.

«Pinocchio è un burattino che diventa bambino, noi siamo bambini che diventano adulti - spiega Matteo Polvara - Ecco il punto. Pinocchio è tutti noi, tutti noi siamo Pinocchio. Se non avessimo detto bugie, se non ci fossimo cacciati nei pasticci, disobbedito, combinato guai, di fatto se non avessimo sbagliato saremmo gli adulti che siamo oggi? Cercheremo di emozionare il pubblico dando risposte a queste domande».

L'appuntamento è per domenica 24 marzo alle ore 17 al cinema teatro Jolly di Olginate. Questi i nomi delle attrici e dell'attore che saliranno sul palco: Cristina, Elizabeth, Enrico, Lella, Lucia, Luisella, Marta, Michela, Stefania, Tiziana (nella foto sopra con il regista Matteo). Questi, invece i bambini che parteciperanno alla rappresentazione: Beatrice, Eleonora, Elisa, Eva, Gloria, Irene, Matteo, Sara e Veronica.

«Il progetto è nato dalla volontà di queste ragazze, di queste mamme, di volersi misurare con il teatro, di sperimentare - aggiunge Matteo Polvara - Abbiamo cominciato a piccoli passi, piano piano si è poi arrivati a una collaborazione davvero di grande interesse e coinvolgimento. Abbiamo preso un testo per poi riscriverlo, rivederlo e metterlo in scena. Le attrici ora fanno orgogliosamente parte dell'associazione Tramm. Lo spettacolo è davvero originale, vi aspettiamo».

Gallery