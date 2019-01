Presentazione “La nostra famiglia ribelle”

Li abbiamo conosciuti grazie a Latendainsalotto, il blog che racconta la vita quotidiana di una famiglia che alcuni definirebbero “non tradizionale”. Lei, Gaia, fotoreporter divenuta madre di Lavinia a soli 22 anni, oggi grafica. Lui, Michele, assistente sociale che ha saputo farsi strada nel cuore di Lavinia e ora padre del piccolo Brando, avuto con Gaia. Lecchesi entrambi, hanno dato vita a una famiglia, come la definiscono loro stessi, diversa, colorata, ribelle, perché determinata a rivoluzionare in meglio le piccole cose. Ora, dopo il successo del loro blog e dei social collegati, Gaia Rota e Michele Cattaneo si raccontano in “La nostra famiglia ribelle. Quotidiane emozioni e straordinarie tradizioni di una famiglia: Latendainsalotto”, libro edito da Garzanti, in uscita sugli scaffali il 31 gennaio e protagonista della presentazione fissata alla Libreria Volante di Lecco per sabato 2 febbraio alle 18.

Un evento attesissimo, che porterà nella Libreria di via Bovara molti degli appassionati lettori di questa famiglia un po’ fuori dagli schemi: un blog, Latendainsalotto, fatto di piccoli e semplici momenti quotidiani, di fotografie, di viaggi, di emozioni, di problemi che un nucleo familiare allargato si trova a dover affrontare. Un successo che, come detto, ora conduce al primo libro firmato dalla giovane coppia di genitori: un racconto che di pagina in pagina ripercorre la loro storia, il significato di sentirsi una famiglia.

«Come tante persone in tutta Italia - commenta Serena Casini, titolare della Libreria Volante - abbiamo conosciuto Gaia e Michele attraverso il blog. Avevamo capito subito che nelle loro parole c’era una miccia, un qualcosa in più. Eravamo convinte che presto qualche editore li avrebbe contattati e siamo felici che lo abbia fatto la splendida Elisabetta Migliavada di Garzanti».

Gaia e Michele «non hanno avuto paura di affrontare i pregiudizi verso una famiglia “diversa”, fiera della propria unicità, ma consapevole – si legge nella presentazione del libro – dell’importanza delle tradizioni. Perché con Lavinia si può girare l’Europa zaino in spalla, ma è sul divano che le coccole hanno il loro vero sapore. Perché Gaia, con una tenda improvvisata in salotto, è capace di creare un mondo magico e Michele ha una soluzione per ogni problema. E la manina di Lavinia è sempre lì, a unirli ancora di più. Accanto a Michele, Gaia è riuscita a zittire la vocina che le ricordava i fallimenti passati e ha capito che casa è dove ci si sente davvero se stessi. Forti di queste certezze, Gaia e Michele hanno intrapreso una nuova avventura con la nascita di Brando, che ha sparigliato le carte rendendo tutto più speciale. Perché essere genitori non significa cambiare se stessi per i figli, ma lasciarsi accompagnare da loro, giorno dopo giorno, per diventare grandi insieme».

Il libro è preordinabile in libreria, l’ordine assicura il posto seduto.