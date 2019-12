Giorgio Terruzzi presenta "Pro-fumo"

Prosegue la rassegna di incontri con gli autori su un tema-ossimoro: “Il bello dell’Orrido”: ideata da Armando Besio, l'iniziativa è organizzata da ArchiViVitali, in collaborazione con il Comune di Bellano, delizioso paese sul ramo lecchese del lago di Como. Bellano è famosa a livello turistico per l’Orrido: questa gola naturale, creata dal fiume Pioverna, esercita da sempre un fascino misterioso. Un’attrazione naturale, quindi, creata dalla bellezza selvaggia, dall’alone di mistero delle rocce ripide che calamitano il visitatore di ieri e quello di oggi.

Sabato 7 dicembre si chiudono gli incontri del calendario 2019 con Giorgio Terruzzi e la sua ultima pubblicazione: “Pro-fumo” (Cinquesensi editore), un progetto che prese corpo un giorno di qualche anno fa, quando l’autore e Giancarlo Vitali si conobbero e si legarono di un’immediata sintonia. Entrambi fumavano in bella continuità. Alla fine di una lunga e piacevole conversazione pensarono di fare un libro insieme. Il tema? Dopo un attimo d’esitazione i due spensero nello stesso istante la propria sigaretta, si guardarono con un sorriso complice. Sarebbe stato quello il tema, ovviamente… il fumo.

Il libro contiene infatti un percorso biografico e sentimentale dell’autore, e le splendide “divagazioni artistiche” di Giancarlo Vitali, che diede alla sigaretta e al pacchetto un significato diretto e chiaro, utilizzandoli come elementi attrattivi delle sue opere.

In questa serata conclusiva dell’anno, Giorgio Terruzzi dialoga con Pino Allievi, giornalista sportivo, firma de La Gazzetta dello Sport, opinionista e commentatore Rai, sempre sullo stesso tema.

Giorgio Terruzzi: la scheda

Collabora con Mediaset, Corriere della Sera, Gq e Città. Ha cominciato a lavorare con Beppe Viola, presso l’agenzia Magazine. Come scrittore ha pubblicato, tra gli altri, una biografia del pilota Achille Varzi, Una curva cieca (Giorgio Nada Editore, 1991), vincitore del Bancarella Sport nel 1992; Fondocorsa. Mille Miglia, una vita e un gatto (Gallucci, 2004); Ho dato l’anima (Sperling & Kupfer, 2005); Il mio dio è ateo (Sperling & Kupfer, 2008); Milanismi e Ladri di cotolette, scritti con Diego Abatantuono (Mondadori, 2005 e 2013); Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna (66thand2nd, 2014), vincitore del Bancarella Sport nel 2015. Come autore teatrale: Tersa Repubblica (scritto con Rocco Tanica e Claudio Bisio nel 1994) e I bambini sono di sinistra scritto con Michele Serra e Claudio Bisio (Einaudi Stile libero, 2005). Dal 2015 diventa autore Rizzoli con cui pubblica: Grazie Valentino, 2015; Semplice, 2017; Quando ridi, 2018. Il titolo dell’ultimo libro, Pro-fumo, è edito da Cinquesensi (2019).

A seguire, Velasco Vitali, curatore della mostra “GEORGE KENNETH SCOTT – EATS&DRINKS&PIZZA”, ne illustrerà contenuti e spunti alla presenza del Sindaco di Bellano, Antonio Rusconi.

Ken Scott, iconico stilista e designer americano, ha sempre avuto la cifra di innovatore anticonformista, anticipatore di stili e tendenze. La sua prima mostra venne organizzata da Peggy Guggenheim a New York nel 1944, a soli 26 anni. Molti anni dopo Kenny diventerà famoso in Italia - e nel mondo - come stilista e designer. La sua firma è Ken Scott. Anche in questi ambiti, così come nell’arte, il suo talento fu precocissimo e rivoluzionario. Fu uno straordinario anticipatore di tendenze e di pensiero estetico che nella pratica si è tradotto in un vero e proprio primato. Una tra le più emblematiche fu l’apertura a Milano del primo ristorante griffato. Siamo nel 1969, l’insegna è “EATS & DRINKS” e spesso Ken Scott si mette personalmente ai fornelli. A cinquant’anni da quell’evento, dopo decenni di successi della moda italiana, dopo che gli chef, più degli architetti e degli artisti, sono stati considerati i guru del sapere contemporaneo, il genio anticipatore di Ken Scott rivive in una mostra che ha il sapore dell’inedito e il gusto dell’inaspettato e che vuole rimarcare e far rivivere quello stile considerato ‘scomodo’ dopo gli anni ‘70, senza trovare la più piena affermazione nei decenni successivi, anche se il suo nome resta indelebile. Al “Circolo” di Bellano si svela un inedito: la tavola apparecchiata creata da Ken Scott e le tempere originali dell’imprevedibile “menu” di quindici pizze dipinte dal maestro americano per dei moduli decorativi che nessuno ha mai editato o pubblicato. Un vero e proprio monumento all’eleganza del palato, dove anche la pizza diventa inconfondibile icona dei consumi.

La mostra, curata da Velasco Vitali e organizzata da ArchiviVitali, invita lo spettatore alla scoperta (ri-scoperta), solo apparentemente scontata, e alla rilettura del percorso di un maestro al quale non è ancora stato restituito il riconoscimento di primogenitura.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Bellano, Big Ciaccio Arte, Fondazione Ken Scott, La Pila, Mantero Seta, è sostenuta da Torneria Automatica Alfredo Colombo.

Spavento, stupore, meraviglia.

Incontri d'autore vistalago a Bellano

Giorgio Terruzzi dialoga con Pino Allievi

"PRO-FUMO"

Vita, amori, ideali, speranze non ancora sopite di un grande giornalista e scrittore.

sabato 7 dicembre, ore 17.00

Cinema di Bellano - Bellano

Ingresso libero

Mostra

GEORGE KENNETH SCOTT

EATS&DRINKS&PIZZA

A cura di Velasco Vitali

7 dicembre 2019 - 14 marzo 2020

Inaugurazione sabato 7 dicembre

ore 17 Cinema di Bellano, ore 18,30 Circolo

Il Circolo

via Manzoni 50 . Bellano (Lecco)

martedì . venerdì | 16_18 . sabato . domenica | 11.13_16.19

www.archivivitali.org

Rassegna

IL BELLO DELL’ORRIDO

Calendario 2020:

25 gennaio / 29 febbraio / 28 marzo / 25 aprile / 16 maggio

- ingresso libero

- in collaborazione con la Libreria Pozzi Lazzari

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di: 20 Red Lights, La Scala, Orrido di Bellano, Torneria Automatica Alfredo Colombo.