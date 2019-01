The Dawn Wall al Palladium

Arriva a Lecco il 19 febbraio, grazie alla serata organizzata dal CAI Lecco-Riccardo Cassin in collaborazione con il Trento Film Festival 365, The Dawn Wall, il film-documentario di Peter Mortimer e Josh Lowell che racconta, attraverso video, foto ed interviste, la vita dello scalatore statunitense Tommy Caldwell che con Kevin Jorgeson ha dedicato 6 anni di studio e tentativi per la scalata del Dawn Wall.

Nel gennaio 2015, infatti, i due giovani statunitensi catturarono l’attenzione del mondo con la loro impresa sulla Dawn Wall, una via apparentemente impossibile di 915 metri nello Yosemite National Park. Ma per Caldwell si trattava di molto più di una scalata. È il culmine di una vita definita superando gli ostacoli. All’età di 22 anni fu preso in ostaggio dai ribelli in Kirghizistan. Poco dopo perse il dito indice. Quando il suo matrimonio è andato in pezzi, è sfuggito al dolore concentrandosi sullo straordinario obiettivo di scalare la Dawn Wall. Tra dedizione e ossessione, Caldwell e Jorgeson trascorrono sei anni meticolosamente pianificando la via. Nel tentativo finale, in diretta mondiale, Caldwell si trova di fronte a un momento decisivo: abbandonare il partner per realizzare il suo sogno, o rischiare il successo per il bene della loro amicizia?

The Dawn Wall ha vinto il Premio del Club Alpino Italiano – Genziana d’oro al miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna nel contesto del 66° Trento Film Festival.

Il film è tornato in Italia nel 2018, con il tour mondiale che lo ha visto proiettato sugli schermi dei cinema australiani, canadesi, inglesi, svedesi, austriaci, francesi e giapponesi.

Biglietti: 8,00 euro

