Il nuovo album dei "The Rokes" in anteprima su Lecco Channel

Una grande anteprima per tutti gli appassionati di buona musica, e per i tanti fan lecchesi dei mitici The Rokes.

Oggi, alle 13.30, sulla web radio LeccoChannel, nella trasmissione "Qui Lecco Beat" condotta da Gene Guglielmi e Alvin Alborghetti, saranno presentati in anteprima nazionale alcuni brani del nuovo album (cd e vinile) dei The Rokes.

"Bella Italia", questo il titolo dell'album del gruppo, verrà proposto come primizia assoluta agli ascoltatori di Lecco Channel. L'uscita ufficiale del disco è prevista per fine aprile 2018 in tutta Italia. La notizia non potrà che rendere felici i fan dei The Rokes, che a Lecco - dove è attivo un fan club - sono numerosi.