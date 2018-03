Tour Manzoniano

Un viaggio alla scoperta di Alessandro Manzoni e dei fatti narrati ne "I Promessi Sposi". È la passeggiata tra storia, letteratura e arte, per conoscere lo scrittore attraverso i monumenti che lo ricordano e i luoghi dove ha vissuto, in programma - sabato 31 marzo - a Lecco, che farà tappa alla casa-museo Villa Manzoni, in Piazza Manzoni e nel rione di Pescarenico, ma non solo.

Il ritrovo è alle ore 14.30 in Piazza XX Settembre (Ufficio Turistico) e la durata del tour, in compagnia di una guida turistica autorizzata, è di 3 ore.

Il costo di partecipazione è di 15 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino ai 12 anni.

Per informazioni: 349/5600603 oppure info@lakecomofoodtours.com.