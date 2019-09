Trail delle Grigne 2019

È solamente alla sua terza edizione, eppure il Trail Grigne Sud di Mandello del Lario si è già ritagliato un posto importante nel panorama offroad d'inizio autunno, grazie alle suggestioni che il percorso sa destare. Dalle acque del lago fino a sfiorare le maestose pareti del Sasso Cavallo e Carbonari. Non è un caso se lo slogan del trail è "una corsa in montagna sui sentieri dei camosci" perché ampi tratti del percorso attraversano l'habitat naturale di questo splendido abitante delle montagne alpine che molto spesso si ha la fortuna di incontrare sul percorso di gara.

Percorrendo le creste si gode di panorami con viste mozzafiato sul lago; le montagne che si specchiano nell'acqua donano grandi emozioni a tutti i corridori. Due sono i percorsi di gara: l'Extreme di 41 km per 3.600 metri e lo Sprint di 21 km per 1.750 metri. Si tratta di tracciati parzialmente rinnovati, disegnati sul versante meridionale delle Grigne, montagne conosciute in tutto il mondo non solo dagli alpinisti ma oggi anche anche dai runner e ciò fa sì che le iscrizioni siano sempre numerose.

Tra coloro che hanno già ufficializzato la loro presenza, anche Cecilia Pedroni, che punta a fare tris consecutivo di successi nella prova lunga. Si troverà, però, di fronte l’ex azzurra Giuliana Arrigoni che a Mandello del Lario ha già conquistato il primo posto nella prova sprint del 2017. In campo maschile spicca la presenza di Matteo Rota (Salomon) e di Lorenzo Beltrami, che cerca il bis nella prova breve. Campioni a parte, c'è però un altro dato in risalto spulciando i nomi degli iscritti: la presenza di ben 13 nazioni al via, con la partecipazione di corridori Russi e addirittura Thailandesi.

Il programma

Le quote di partecipazione ammontano nell'ultima settimana a 50 euro per l'Extreme e 35 euro per la Sprint. Il ritrovo è previsto sabato 28 settembre in Piazza Giuseppe Garibaldi a Mandello del Lario, da dove verrà dato il via per la prova Extreme alle ore 7:30, e, a seguire, la Sprint, alle 8. I concorrenti troveranno lungo il percorso 8 postazioni di ristoro (4 per la gara breve) e, a fine gara, il pasta party finale e le premiazioni.

Chi conosce bene il territorio sa che sarà, per tutti e non solo per i neofiti, un'esperienza indimenticabile, a partire dalla scalata al Monte Pilastro fino al ritorno verso l'agognato traguardo sulle sponde del lago, termine di un'esperienza tutta da raccontare.

Per informazioni: Polisportiva Mandello del Lario, tel. 0341 730420, o scrivere a: info@trailgrignesud.it. Altre notizie su: www.trailgrignesud.it e www.facebook.com/trailgrignesud.