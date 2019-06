La tratta degli esseri umani, se ne parla in un incontro a Olginate

Incontro pubblico a Olginate per parlare di un tema di scottante attualità: il terribile fenomeno della tratta degli esseri umani. L'iniziativa è promossa dal Comune di Olginate in occasione del "World Refugee Day Lecco" con il sostegno di diverse associazioni del territorio.

Domani, mercoledì 19 giugno alle ore 20.45 al cinema teatro Jolly interverranno Anna Pozzi e Leonardo Palmisano. La prima, lecchese, giornalista e scrittrice, è assistente presso la cattedra di Teoria e tecnica delle comunicazioni sociali all'Università Cattolica di Milano, sede di Brescia. Il secondo, etnografo e scrittore, insegna Sociologia urbana al Politecnico di Bari.

"Il 90 per cento dei migranti arrivati in Europa negli ultimi anni è vittima dei trafficanti di esseri umani - spiegano gli organizzatori dell'incontro di Olginate - Molti di loro, uomini, donne e bambini, sono ridotti in condizioni di verae propria schiavitù soprattutto per lo sfruttamento sessuale e lavorativo. Nel mondo sono circa 40 milioni le vittime di tratta. In italia il fenomeno riguarda dalle 30 alle 50mila donne, costrette a prostituirsi, e circa 132 mila uomini, in gran parte giovani migranti, sfruttati per il lavoro forzato. Sono i nuovi schiavi del XXI secolo".