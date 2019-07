Traversata del Lario 2019

Domenica 14 luglio si svolgerà la edizione della Traversata del Lario, alla quale lavorano da oltre tre mesi i volontari della Pro loco di Mandello. In acqua la carica dei 500 iscritti alla ventiquattresima mezzofondo di nuoto non competitivo da Onno a Mandello del Lario lungo i 1.500 metri che separano i due centri dirimpettai.

Nella stessa data si disputerà la terza mezzofondo Mandello-Onno-Mandello, una versione "extralarge" di 3.000 metri che al momento conta 250 iscritti.

Spazio anche per i bambini in questa kermesse del nuoto, con la minicompetizione Formula tutor dalla spiaggia del Lido. La sicurezza degli atleti è affidata ai volontari che seguiranno il percorso con le rispettive imbarcazioni. In acqua la Croce Rossa Italiana, Lario Rescue, Lega Navale, a terra il Soccorso degli Alpini con i medici. La ristorazione dei partecipanti è affidata, in piazza Mercato alla locale sezione Ana, gli Alpini.

La storia

La traversata è nata nel lontano 1934, con Valsecchi della Canottieri Lecco che coprì il percorso in 33'52". Da ricordare, nel 1959, il settimo posto di un giovanissimo (non ancora quattordicenne) Leo Callone, stella mandellese del nuoto di durata. Il "Caimano del Lario" sarà al via anche dell'edizione 2019.

Il programma

Ore 07.30/9.15

Ritrovo dei partecipanti in Piazza Garibaldi (Giardini Pubblici) e ritiro delle sacche numerate previa consegna degli originali d'iscrizione

Ore 08.00

Inizio trasporto partecipanti alla Traversata Classica m. 1500 Onno – Mandello , sull’altra sponda del lago in località “La Piana” di Onno

Ore 09.30

Ritrovo partecipanti alla Traversata Doppia m.3000 Mandello- Onno – Mandello presso la spiaggia darsena Falk

Ore 10.00

Partenza Traversata Doppia m. 3000 dalla spiaggia darsena Falk

Ore 10.30

Partenza Traversata Classica m. 1500

Ore 11.30

Ritrovo partecipanti alla Mini Traversata Formula Tutor presso la spiaggia del Lido

Ore 11.45

Partenza Mini-traversata Formula Tutor dalla spiaggia del Lido

Ore 12.00

Pranzo presso la Piazza del Mercato (gratuito per gli atleti)

Ore 14.00

Esposizione delle classifiche

Ore 14.30

Premiazioni