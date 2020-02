Trekking fotografico: le suggestioni dell'Adda

Ti piace fare fotografie? Non perdi occasione per immortalare un paesaggio o condividere un ricordo fotografico? Allora non perdere l'occasione di partecipare a questa uscita in compagnia di un fotografo professionista per ricevere consigli sulla tecnica, sperimentare insieme e imparare alcuni "trucchi del mestiere"!

La gita sarà un vero e proprio workshop all'aria aperta condotto da Luca Cazzaniga, membro dell’Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti. Che tu abbia una macchina fotografica o semplicemente uno smartphone, quello che conta è la tua passione per la fotografia.

Questo trekking fotografico sarà dedicato all'acqua. Luca ci accompagnerà lungo il corso dell'Adda tra boschi, stagni, borghi e cascine per imparare a fotografare i riflessi e i moti dell'acqua, gli uccelli acquatici, le forme e i colori della vegetazione fluviale.