Lo scrittore Matteo Trevisani alla Libreria Volante

Al suo secondo libro, Matteo Trevisani firma un lavoro a metà tra romanzo e saggio, in bilico tra realtà ed alchimia. Si tratta di “Libro del Sole”, volume recentemente pubblicato da Atlantide Edizioni e protagonista della prima presentazione di febbraio in programma alla Libreria Volante di Lecco. Un appuntamento, questo, fissato per sabato 8 febbraio alle 18 e che inaugura un mese che potrà contare anche sulla presentazione di “La verità su Amedeo Consonni”, ultimo libro della saga di Francesco Recami, e di “Perlasca”, la nuova graphic novel del lecchese Matteo Mastragostino.

Tornando al pomeriggio di sabato, grande attesa per l’incontro dedicato a un romanzo che è già stato protagonista alla Libreria di via Bovara. «Dopo averlo letto – spiega la titolare Serena Casini – ed esserne rimaste scosse, noi libraie abbiamo pensato di proporlo per il gruppo di lettura dello scorso ottobre. Sentivamo il bisogno di confrontarci con altri lettori e ne è uscito uno scambio molto animato. Diciamo che si tratta di un libro che non lascia indifferenti. Ora, a distanza di settimane, siamo felici di ospitarne l’autore. Aggiungo che si tratta di un volume molto curato, com’è nello stile della giovane casa editrice romana: con libri dalla tiratura limitata, “Atlantide” utilizza carta di una certa grammatura per dare piacere anche tattile e un'interlinea pensata per aiutare l'occhio che legge».

Scrittore ed editor marchigiano di nascita e romano d’adozione, con “Libro del Sole” Trevisani spiazza il lettore, costruisce una storia d’amore e la intreccia all’esoterismo, dà forma a un racconto magnetico che, come detto, non lascia indifferenti. Protagonista è Eva, una giovane astronoma che incontra sulla sua strada Andrea: i due si innamorano, tutto sembra procedere per il meglio, almeno fino a un misterioso evento. Da lì, un percorso che Eva intraprenderà accompagnata da un vecchio astronauta e un’anziana signora cieca: un viaggio in cui «dovrà ricomporre – si legge nella presentazione del libro – i pezzi di una storia che le rivelerà insieme il suo passato e ciò che la aspetta, tra segreti di famiglia e ambizioni ultraterrene, mostrandole come alla radice delle cose vi sia sempre una brace ardente. Trasmutazione alchemica e astronomia solare, lo spazio infinito e il metallo che fonde, diventeranno lingue dello stesso fuoco, quello dove bruciano i cuori di tutti gli esseri umani».