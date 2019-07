18^ Triathlon Città di Lecco

In programma domenica 14 luglio la 18^ edizione del Triathlon Città di Lecco, uno dei più attesi e affascinanti triathlon del panorama nazionale, che interesserà parte del centro cittadino e il lungolago di Lecco, per un tracciato completamente pianeggiante e spettacolare che rende l’evento unico. 550 gli atleti al via provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, Brasile, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e Croazia.

Al fine di consentire il regolare svolgimento in tutta sicurezza della manifestazione dalle 7 alle 17 di domenica resteranno chiuse al transito veicolare lungo Lario IV Novembre, lungo Lario Cadorna, lungo Lario Battisti, lungo Lario Isonzo, via Leonardo Da Vinci, viale Costituzione, corso Martiri, nel tratto compreso tra piazza Manzoni e via Amendola, viale Dante, nel tratto compreso tra piazza Manzoni e via Ghislanzoni per il percorso ciclistico e lungo Lario Isonzo, via Leonardo Da Vinci, via Cantù, via Raffaello e via Nullo per quello podistico.

In bocca al lupo a tutti i partecipanti!

Gallery