Triathlon Sprint a Valmadrera

La splendida Baia di Parè, a Valmadrera, sarà palcoscenico naturale del 4° Triathlon Sprint Città di Valmadrera, considerato uno dei più affascinanti eventi italiani della triplice disciplina, in programma per il giorno 8 Settembre all'interno del Mese dello Sport.

La seconda frazione ciclistica si presenta altamente spettacolare grazie alla formula multilap (3 giri) e alle sue elevate qualità tecnico-paesaggistiche; un tracciato divertente e leggermente ondulato adatto a qualsiasi tipologia d'atleta, cosi come la terza frazione podistica su unico giro.

Le iscrizioni saranno aperte sino al 3 Settembre con tutte le info sul sito dell'organizzatore www.spartacusevents.com.

