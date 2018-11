In occasione della "Giornata europea della Giustizia civile 2018" il Tribunale di Lecco, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Lecco e con la Camera di Commercio di Lecco, indice un incontro di studio sul tema "L'amministrazione di sostegno - Tutela giuridica eprogetto di vita per lepersone fragili".

Si confronteranno sul tema: Mauro Paladini, professore associato di Diritto civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, avvocato a Piacenza; Federica Trovò, giudice del Tribunale di Lecco; Claudia Bonomi, giudice del Tribunale di Monza.

All'evento seguirà una tavola rotonda con avvocati amministratori di sostegno e le domande del pubblico cui risponderanno i relatori. La partecipazione all'incontro - che avrà luogo presso l'Auditorium "Casa dell'Economia" in Via Tonale 30, Lecco, è gratuita e dà diritto a tre crediti formativi.

Dal Tribunale di Lecco sottolineano l'importanza e l'attualità dell'argomento dibattuto, che affronta delicate questioni riguardanti i soggetti deboli e il sostegno che ad essi può arrecare il ricorso all'istituto oggetto dell'incontro.

L'appuntamento è per venerdì 16 novembre dalle 15 alle 18.30, alle 14.30 registrazione dei partecipanti.