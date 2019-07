Tributo a Zucchero

Uno degli eventi straordinari del cartellone di Varenna Festival (II edizione), andrà in scena il 19 luglio: sul monumentale sagrato della Chiesa di San Giorgio (in caso di maltempo presso la vicina sala polifunzionale), sarà ospite una delle band più prestigiose in Italia, la O.I.&B. (Oro Incenso & Birra).

È la grande passione per la musica di Zucchero Fornaciari che ha fatto nascere nel 2003 il progetto O.I.&B., la Tribute Band padovana, capitanata da Christian Garbinato che con una straordinaria somiglianza sia estetica che vocale, rende sicuramente omaggio in maniera convincente al blues dell’artista emiliano. Riuscendo a trasmettere una forte e propria personalità artistica, la Band, si è ricavata una importante nicchia di mercato sia in Italia che in parte dell’Europa ed è stata ridefinita “la Band Celebrativa” del noto bluesman emiliano, facendola uscire da una più generica etichetta di “tribute Band”. Dalle ballate blues come “Diamante”, “Così Celeste”, “Dune Mosse” ai ritmi incalzanti di “Diavolo in me”, “Baila” e “Per colpa di chi?”, "Vedo nero", si delinea uno show dinamico e divertente da un sound che non ha eguali. Lo spettacolo è molto curato anche dal punto di vista scenico, così da soddisfare un pubblico attento ed i fans più esigenti. La Band si è inoltre esibita con Zucchero in occasione del raduno internazionale del Fan Club come band ufficiale dell’evento. O.I.&B. spesso si avvale di illustri collaborazioni, una su tutte è sicuramente con Lisa Hunt, storica vocalist di Zucchero che anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo, sarà impegnata durante il tour estivo e sarà certamente protagonista a Varenna. Tra i vari artisti ospiti, si ricordano: Paul Young, Alexia, Paolo Belli, Irene Fornaciari e altri. Si può concludere che O.I.&B. è il giusto connubio tra professionalità e divertimento.

Verrà proposta un po’ tutta la discografia di Zucchero, dagli album più datati al repertorio più recente, con una particolare attenzione alla scaletta, studiata appositamente per mantenere sempre alta l'attenzione, la tensione, l'adrenalina, emozioni. Spazio poi all'interno dello spettacolo interamente dedicato alla special guest Lisa Hunt che interpreterà alcune calzoni della sua amata Aretha Franklin che ha rappresentato per lei una vera e propria "mentore".