Sulla scia del grande successo ottenuto in passato, l'Assessorato alla Cultura del Comune ripropone per il diciannovesimo anno la rassegna di teatro delle compagnie amatoriali organizzata presso il CineTeatro “Paradise”, con quattro nuovi spettacoli per tenere compagnia a tutti i Derviesi (e non solo) che vorranno trascorrere qualche ora di sano e piacevole divertimento. Abbiamo scelto spettacoli d'autore tra le migliori proposte delle compagnie del territorio, portati in scena sia in italiano che in dialetto. Ringraziamo le compagnie partecipanti, tutte le persone che collaborano nell’organizzazione e la Parrocchia che ha concesso la disponibilità del teatro, al quale verranno devoluti i ricavi dell’iniziativa. Il biglietto di ingresso ad ogni spettacolo costerà per tutti solo 5 euro. Per permettere a tutti di prenotare i propri biglietti e non rischiare talvolta di rimanere senza posto è stata organizzata anche la prevendita dei tagliandi presso la Biblioteca durante i normali orari di apertura (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 12). La biglietteria del teatro sarà invece aperta mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Per l’11° anno invece il Comune, in collaborazione con le scuole, propone la rassegna “Posto Unico” a Dervio, nel periodo dal 17 gennaio al 13 marzo, con spettacoli rivolti alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Media e inerenti rispettivamente ai temi delle fiabe, dello sport e dell’educazione stradale. Si conferma così anche quest'anno il grande impegno del Comune di Dervio verso la cultura, anche attraverso questi spettacoli teatrali che verranno proposti.

Lo spettacolo della settimana

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ore 21

Filodrammatica Bellanese “Amici del teatro” - BELLANO

TUC I AN LA STESA MENADA

Commedia brillante dialettale in 3 atti di Roberto Santalucia e Pier G. Vitali

In ogni paese si celebra una festa per l’organizzazione della quale lo spirito di appartenenza degli abitanti al luogo si fa evidente. Nell’occasione tutti, dai componenti il comitato organizzatore all’amministrazione comunale, con il coinvolgimento delle varie associazioni, mostrano capacità e impegno per testimoniare il proprio convinto legame alla comunità. Anche Melchiorre, storico figurante di rilievo, ma in pensione, del corteo della “Pesa Vegia” , che si tiene a Bellano, prova a dare ancora il suo contributo alla riuscita della manifestazione, istruendo, con esiti incerti ed imprevisti, le nuove leve. Il mondo intorno a lui però sta cambiando, e in modo sempre più veloce, per cui gli antichi punti di riferimento si fanno sempre più sfumati. E mentre i riti della tradizione, che pur suscitavano emozioni, si indeboliscono, Melchiorre proverà a farsi custode della memoria, la sola oggi in grado di tenere ancora insieme famiglia e comunità.