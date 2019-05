Il 30 maggio 2019, presso il Teatro Cenacolo Francescano a Lecco, spettacolo teatrale dei ragazzi dei Centri di Riabilitazione di Bosisio Parini, Castiglione Olona e Vedano Olona.

Quando si parte per un viaggio si prepara la valigia adatta. E dentro ci si mettono cose che servono: il pigiama, il cambio di biancheria, un indumento pesante, che la sera fa freschino, un pupazzo di pezza, che porta fortuna. Tante sono le valigie che si preparano quanti sono i viaggi che si fanno. Ma se il viaggio si chiama "la vita", quale sarà la valigia che sceglieremo? E dentro cosa ci sarà? Quante cose dimenticheremo di metterci? Quante abbandoneremo e quante acquisteremo?

I ragazzi del Centro di Formazione Professionale de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Castiglione Olona e Vedano Olona, guidati dai loro insegnanti e da Claudio Milani mettono in scena le valigie della vita, quelle importanti, per loro e per tutti. E lo fanno la sera del 30 maggio, presso il teatro Cenacolo Francescano di Lecco.

Tutte le storie di una valigia è uno spettacolo teatrale. È l'occasione per riflettere e pensare a ciò che ognuno porta ogni giorno sulle spalle: quella valigia piena di emozioni e sentimenti che ci rendono uomini con gli uomini e che ci fanno crescere nell'incontro con gli altri.

Dentro le valigie dei ragazzi, in scena, ci saranno cose grandi come l'amicizia e cose difficili come il cambiamento, la paura e il distacco, e ancora cose pesanti come la sofferenza, ma ci sarà anche l'amore, quello che ogni uomo incontra per far crescere il cuore.

Il programma

TUTTE LE STORIE DI UNA VALIGIA

Spettacolo teatrale dei ragazzi della Nostra Famiglia di Bosisio Parini, di Vedano Olona e di Castiglione Olona.

Coordinamento artistico di Claudio Milani.

Giovedì 30 maggio 2019, ore 21

Teatro Cenacolo Francescano di Lecco

Lo spettacolo è aperto a tutti.

Info: tel. 031 877 411