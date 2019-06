Dal 27 al 29 giugno torna "Tutti Fuori", l'evento musicale di Galbiate.

Tutti Fuori 2K19: il programma

Galbiate, via Bergamo

Free entry

Ampia area ristoro

Beers & Drinks



TUTTI FUORI è organizzato dall'Associazione di volontariato Smileland con il patrocinio del Comune di Galbiate.

L'intero ricavato andrà a supporto dell' Associazione Gocce D'Acqua in RDC.

TUTTI FUORI è anche GREEN🌲: Da anni grazie agli amici dell' Associazione Il Faggio sul Lago ci impegniamo a rendere il festival rifiuti zero. Next stop: 95% di differenziato.

A special thanks to: ASDGalbiate74official & Parco Ludico Galbiate