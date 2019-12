"Tutto è per te: I Promessi Sposi". Nell'ambito delle iniziative per l'Avvento della Comunità Pastorale Beato Serafino Morazzone, domenica 15 dicembre a Chiuso visite guidate, letture e canti con i ragazzi del liceo Don Gnocchi di Carate Brianza.

Alle 14.30 sarà possibile visitare la chiesa di San Giovanni Battista a Chiuso con i suoi preziosi affreschi del '400, grazie ai volontari dell'associazione Amici del Beato Serafino Morazzone. Il ritrovo è in via Pietro da Cemmo, sul sagrato della chiesa.

Alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in via Innominato 2, gli studenti e i professori del liceo Don Gnocchi di Carate Brianza presentano il percorso "Tutto è per te: I Promessi Sposi". Alternando letture, proiezioni e canzoni, i ragazzi su invito dei docenti, mettono alla prova il contenuto e l'attualità della "promessa di bene" del testo manzoniano e offrono il loro sguardo sul romanzo.

Al termine della presentazione, sarà possibile visitare il Museo del Beato Serafino, nella canonica attigua alla chiesa. L'ingresso è libero.