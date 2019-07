Una camminata lunare al Planetario

Bambini e ragazzi (ma anche adulti, perché no?) è ora di camminare sulla Luna! Il Planetario offre questa straordinaria esperienza di realtà virtuale ospitando, grazie all’associazione Dinamo Culturale, l’artista Igor Imhoff. Indossando un casco ci si potrà immedesimare in Neil Armstrong e provare l’ebbrezza di una passeggiata lunare. Tra una sgambata e l’altra tra lago e monti lecchesi, sarà fantastico muovere qualche passo nel Mare della Tranquillità.

È la chicca assoluta di un piatto ancora più ricco: la camminata lunare fa infatti parte del Sabato dei Bambini previsto per il prossimo 6 luglio.

Un’edizione particolare dedicata ai laboratori per piccoli astronauti, con una parte visiva, una di laboratorio di fisica sui principi della propulsione a razzo, sulla gravità, su massa e peso, e una finale con la camminata lunare. Il prezzo è ridotto per tutti, a 4 euro. Un percorso inizia alle 15 e l’altro alle 16.30. Non c’è prenotazione, è sufficiente arrivare e prendere il biglietto qualche minuto prima dell’inizio.

Venerdì 5 luglio, alle 21, ritorna la star Luca Perri con la sua nuova conferenza “Smettetela di dire a Dio che cosa fare coi suoi dadi: la meccanica quantistica spiegata a me stesso”. L’ingresso costa 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto). Anche qui, non ci sono prenotazioni ma il consiglio, visto l’appeal di Perri, è di arrivare con anticipo anche notevole.

Domenica 7 luglio, alle 16, la proiezione in cupola sul cielo estivo, con particolare riguardo alle tre stelle regine del firmamento di luglio: Vega, Deneb e Altair. Ingresso a 6 euro (ridotto 4). Un weekend da non perdere in attesa degli altri grandi appuntamenti di luglio: la Notte d’Argento martedì 16 (eclisse di Luna più anniversario dello sbarco di Apollo 11) e il lancio di Luca Parmitano (sabato 20 alle ore 17.30).