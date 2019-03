Una corsa per i sentieri di Consonno

Inizialmente progettata per essere la città dei balocchi, la Las Vegas d'Europa, dopo pochi anni di servizio, venne abbandonata e lasciata al suo destino.

Sede di molte storie e leggende, avvolta da un alone di sinistro mistero, viene definita da molti anni la città fantasma.

E' il 2018 quando quattro amici sognatori del posto, decidono di organizzare un po' per gioco ed un po' per scherzo una Trail, una corsa per i sentieri del loro paese che attraversi questa location fantastica.

Ripercorri i sentieri di una volta e attraversa la città per conquistare il podio, attraversa il mistero, ed entra anche tu nella leggenda!

La GTT- Ghost Town Trail è una gara con sviluppo di circa 15 Km e con dislivello positivo/negativo di circa 1250 mt;

Partenza e Arrivo presso il palazzetto dello sport Iginio Ravasio di Olginate, e passaggio presso la storica e disabitata Città di Consonno;

Alla partenza e all’arrivo della gara,saranno disponibili per gli atleti spogliatoi con docce, e deposito borse;

Sul percorso saranno previsti due ristori, mentre all’arrivo un ricco buffet attenderà gli atleti.

Premiazioni (i primi 5 classificati per la categoria maschile e le prime 3 per la categoria femminile, più premi a sorpresa) e la festa seguenti la gara

Ad ogni partecipante ricco pacco gara con MAGLIETTA TECNICA (by Pigiesse Grafiche&Stampe) con logo dell’evento e molto altro!!

ISCRIZIONI:

data apertura iscrizioni: 07-12-2018

data chiusura iscrizioni: 04-04-2019

ONLINE al link:

http://www.kronoman.net/…/detai…/6244/GTT---Ghost-Town-Trail

ONSITE presso gli store Affari&sport

Lecco - C.so Bergamo 84

Ballabio - Via Provinciale, 63

Villasanta - Via Confalonieri, 103

QUOTA ISCRIZIONE:

fino al 31-12-2018 13 Euro

fino al 04-04-2019 15 Euro

(il giorno della gara sarà possibile iscriversi al costo di 17 euro)

SI RINGRAZIANO:

GEFO Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi

COMUNE DI OLGINATE

Pigiesse Grafiche&Stampe

Nis-Car

Vbstyle Barber Shop

Affari&sport

Per completare l'iscrizione è necessario copia del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità il giorno della gara (Atleti tesserati FIDAL-Runcard). Il documento deve essere caricato all' interno del proprio account Kronoman, anche per eventuali terze persone iscritte dal proprio account.

I dati per il pagamento bonifico verranno forniti dal sistema al momento della scelta della modalità di pagamento. Il pagamento mediante bonifico viene preso in carico dall'organizzazione solo dopo il caricamento della copia della contabile di pagamento all'interno del proprio account Kronoman. Le iscrizioni si intendono completate solo quando il sistema indica uno stato "Verde" e comunque solo dopo approvazione del pagamento, del certificato medico e della liberatoria.